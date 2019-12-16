Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Самад на юго-востоке провинции Даръа. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) принял участие в мероприятии и прислал эксклюзивные кадры с места событий.

Местным жителям были выданы продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем. Параллельно с продовольствием нуждающиеся смогли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских военных врачей.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

По окончании мероприятия гражданские лица и представители администрации населенного пункта выразили благодарность за оказанную поддержку в трудное для них время.

«Россия внесла неоценимый вклад в борьбу с терроризмом и оказывает значимую помощь для жителей нашей провинции», — поделился в разговоре с корреспондентом ФАН местный житель Аблулла Халед Туяуи.

По ходатайству главы района российская сторона согласовала проведение повторной акции в данном районе в начале следующего года.

Ранее сотрудники ЦПВС также провели выдачу гумпомощи в городе Музейриб, расположенном к западу от Даръа. Мирные жители там получили от российского центра продукты питания и теплую одежду. Данную акцию тоже освещал корреспондент ФАН.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большой материал, посвященный деятельности россиян в Сирии. В нем подробно раскрывается масштаб их вклада в уничтожение «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в САР. Как рассказал нашим репортерам один из бывших членов ИГ1, террористы испытывали настоящий ужас перед русскими.

В предыдущих масштабных публикациях ФАН из сирийского цикла рассказывалось о связях боевиков ИГИЛ1 с американцами в Сирии и некоторыми российскими «либералами». Среди последних, как выяснили наши корреспонденты, — сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, который поддерживал контакты с джихадистами по заказу и при финансовой поддержке олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.