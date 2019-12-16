Дамаск, 16 декабря. Многие сирийцы прибегают к использованию отходов оливкового масла для отапливания собственных домов после наступления зимних холодов.

В первую очередь это связано с большой нехваткой топлива в стране, вызванной захватом американцами нефтегазовых месторождений на востоке САР, и высокими ценами на электроэнергию, а также перебоями в электроснабжении в большинстве районов республики. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В связи с низким уровнем жизни сирийских семей, которые общими усилиями пытаются восстановить национальную экономику страны после длительной оккупации террористов, большая часть альтернатив основному отоплению остается недоступной.

Именно по этой причине ряд мастерских, расположенных в сирийских провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск, перерабатывают отходы оливковых прессов для того, чтобы впоследствии продать их гражданам в качестве доступной и дешевой альтернативы дровам и обогревателям.

Стоит отметить, что во время оккупации террористических группировок сирийские леса и даже небольшие рощи подвергались обширным разрушениям и массовым вырубкам. Больше всего пострадал южный регион Сирии. После освобождения регионов сирийской правительственной армией главы сельскохозяйственных управлений в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск поручили фермерам начать посадки новых деревьев, распределив между ними необходимые ростки и удобрения.

Напомним, что Федеральному агентству новостей удалось получить свидетельства того, что Соединенные Штаты Америки оказывали содействие в формировании запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Кроме того, Вашингтон организовал в нашей стране сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.

ФАН также выяснил, что некоторые либеральные журналисты, в частности пишущий для «Новой газеты» Денис Коротков, работают на террористов. Более того, что беглый олигарх Михаил Ходорковский помогал им поддерживать контакт с ИГИЛ1.

Недавно ФАН выпустил еще один материал из серии публикаций о САР, в котором рассказал о реальных масштабах российской операции против ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.