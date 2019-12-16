Уникальный конкурс «Семья Вселенной 2020» стартовал в России

Москва, 16 декабря. Молодые российские семьи пригласили принять участие в уникальном социально-значимом конкурсе «Семья Вселенной 2020».

Уникальный благотворительный международный проект «Семья Вселенной 2020» (Family of Universe 2020) стартовал в понедельник, 16 декабря. Его основателем является известный российский продюсер и общественный деятель Леонид Хромов. Он же был автором таких международный проектов как «Улыбка Вселенная» и «Краса Вселенной».

«Семья Вселенной 2020» — это некоммерческий проект. Главная его задача - пропаганда правильных семейных ценностей в мире», — пояснил он.

Хромов отметил, что это очень важно ведь чем гармоничнее отношения в семье, тем успешнее общество в целом.В состав жюри вошли представители трех стран: России, Великобритании и Франции, в том числе и обладательница титула «Улыбка Вселенная 2019» Елена Станиславская.

В будущем организаторы надеются привлечь к сотрудничеству спонсоров и различные благотворительные фонды с целью максимального освещения проекта в мировых СМИ, а пока проект запускается исключительно на их собственные средства.

В этом проекте могут участвовать только официально зарегистрированные семейные пары, проживающие в любой стране мира, имеющие детей школьного или дошкольного возраста. Благотворительный взнос за участие в финале проекта составляет 3500 рублей. Проект полностью пройдет в формате онлайн.

Семьям необходимо записать для участие в финале интересные видеовизитки на 1-2 минуты о важности семьи в современном обществе. Победителя определят сначала интернет-пользователи путем лайков/дизлайков на Youtube, а затем члены жюри в инстаграме Хромова. Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Итоги подведут в феврале-марте 2020 года.

