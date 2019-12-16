Киев может сделать «формулу Штайнмайера» частью закона об особом статусе Донбасса

Киев, 16 декабря. Киев готов ввести «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство и сделать ее частью закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, Киев готов имплементировать «формулу Штайнмайера».

«Мы готовы сделать этот шаг (имплементировать «формулу Штайнмайера». — Прим. ред.), введя его в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе», — сказал Вадим Пристайко в интервью украинскому агентству УНИАН.

Ранее в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки». По итогам мероприятия в столице Франции было решено до конца 2019 года осуществить в Донбассе обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», определить следующие три точки разведения сил на линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ в регионе и ввести согласованный вариант «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Напомним, «формула Штайнмайера» предполагает поэтапный план реализации Минских соглашений. 1 октября стало известно, что участники Контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера». В СМИ появилась информация, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма подписал документ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч Контактной группы в Минске.