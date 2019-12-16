В США сотрудник банка выкладывал в соцсети фотографии украденных купюр

Шарлотт, 16 декабря. Сотрудник финансово-кредитного учреждения попался на краже более 88 тыс. долларов из сейфа из-за того, что выкладывал в социальных сетях свои снимки с купюрами в руках. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Северной Каролине.

По версии следователей, 29-летний американец Арландо Хендерсон, пользуясь правом доступа к банковскому сейфу в отделении кредитной организации в городе Шарлотт, как минимум 18 раз в прошлом году воровал средства вкладчиков. Он вносил часть этих денег на свой личный счет в банкомате возле места работы.

Помимо этого, Хендерсон взял кредит на покупку немецкого автомобиля Mercedes-Benz. Он предоставил фейковые сведения о себе и фальшивые документы, включая справку о движении средств на несуществующем счете. Хендерсон внес за машину 20 тыс. долларов наличными, а остальную часть суммы погасил за счет кредита.

Американца взяли под стражу 4 декабря в калифорнийском городе Сан-Диего. Сотрудники полиции нашли в его аккаунтах в Facebook и Instagram фото с пачками долларов в руках и на фоне роскошного авто. Хендерсону грозит до 30 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн долларов.