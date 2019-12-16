Киев рассчитывает на новое перемирие в Донбассе

Киев, 16 декабря. Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — сказал украинский министр в интервью агентству УНИАН.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались две народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион.

Ситуацию в Донбассе в очередной раз обсудили лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в ходе саммита, который состоялся 9 декабря, передает НСН. По итогам встречи главы государств приняли коммюнике, пишет Infox.ru. Согласно документу, Минские соглашения остаются основой для продолжения работы в «нормандском формате». Кроме того, предусмотрено разведение сил в трех новых точках в Донбассе — ожидается, что отвод войск произойдет в марте 2020 года. Предыдущее разведение сил состоялось у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое минувшей осенью. Участники саммита призвали до конца текущего года обеспечить режим прекращения огня на востоке Украины.