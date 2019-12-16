Тысячи военных США продолжают оккупацию Сирии и кражу нефти, заявил Асад

Дамаск, 16 декабря. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад считает, что в стране находятся несколько тысяч американских военнослужащих, а не сотни, как утверждает Вашингтон. Об этом сирийский лидер заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

По словам главы САР, американские политики намеренно искажают реальную цифру и говорят о сотнях военных, чтобы не «гневить пацифистов», а про несколько тысяч заявляют, чтобы «осчастливить» провоенное лобби.

Напомним, ранее Асад заявил в интервью RT, что нефть могла стать ключевой причиной вторжения американского военного контингента в САР. Он также не исключал, что поводом для вторжения США мог послужить отказ сирийских властей провести через САР и Ирак трубопровод из Ирана к Средиземному морю.

Напомним, 9 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из цикла публикаций о текущей ситуации в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором речь шла о связях США и боевиков в Сирии. Американская сторона на регулярной основе предоставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, боевыми беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские природные богатства. В первой части расследования рассказывалось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. К примеру, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста.