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Асад обвинил США в продаже краденой нефти Сирии с оккупированных месторождений

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Асад обвинил США в продаже краденой нефти Сирии с оккупированных месторождений

Дамаск, 16 декабря. США воруют нефть с сирийских месторождений, чтобы вывозить ее на территорию Иракского Курдистана для дальнейшей продажи. Об этом заявил президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад.

По словам главы государства, сирийские месторождения были изначально заняты боевиками запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1, а после «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

Асад добавил, что террористы вывозили краденую сирийскую нефть на север из Заевфратья. Сейчас то же самое делают и Соединенные Штаты.

Ранее ФАН опубликовал серию журналистских расследований о ситуации в Сирии. Первый цикл материалов рассказывает о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». Вторая часть расследований повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. В третьей части говорится о россиянах, которые освобождают Сирию от боевиков.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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