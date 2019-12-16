«Ветеранов АТО» на Украине назвали «убийцами» и «подонками» после дела Шеремета

В Киеве силовики продолжают обыски в домах волонтеров и «ветеранов АТО» по делу о резонансном убийстве журналиста Павла Шеремета. Местные эксперты по безопасности оценили внезапную следственную активность власти и заявили, что интерес Банковой к «ветеранам АТО» вызван вовсе не желанием узнать правду и наказать виновных. Главная цель президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова — развеять ореол героизма вокруг «националистов в форме» и отодвинуть их на обочину украинской политики, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

В ночь на 13 декабря в рамках расследования «дела Шеремета» был проведен обыск в доме волонтеров АТО Евгения и Наталии Акастеловых, который длился с полуночи до пяти утра. По его итогам силовики изъяли флешки, жесткие диски, компьютеры и боевое оружие. Известно, что волонтер Евгений Акастелов является другом волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета. Кроме того, обыск прошел и в киевской квартире актера, шоумена и «ветерана АТО» Антона Мухарского. Сам Мухарский, который уехал с Украины еще в феврале 2018-го, заявил, что «полицейский спецназ выломал дверь в его квартире на Подоле, где живут арендаторы, и обыскивал ее до пяти утра».

Напомним, ранее подозрение в убийстве Шеремета было выдвинуто волонтеру и детскому хирургу больницы «Охматдет» Юлии Кузьменко (кличка «Лиса»), военной медсестре Яне Дугарь, а также музыканту и «ветерану АТО» Андрею Антоненко (кличка «Риффмастер»). Все они были задержаны. Кроме того, фигурантами дела об убийстве Шеремета являются супруги Владислав и Инна Грищенко (клички «Буча» и «Пума») — также «ветераны АТО», ранее задержанные по другому делу. Владислав Грищенко известен как специалист по взрывчатке, признававшийся, что «способен сделать любую бомбу».

Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета были названы на брифинге с участием президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапки и главы МВД Арсена Авакова. На этом же брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль заявил, что «главным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране».

«Страна, конечно, в очередной раз вздрогнула. Причем, власти очень тщательно выбрали момент и направление этого общественного возбуждения, — заявил киевский эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. — Нездоровый ажиотаж вокруг убийства Шеремета я бы обозначил как «парад-алле», в котором поучаствовали все — от президента до замглавы полиции. Хотя с момента убийства Шеремета прошло уже 3,5 года, нам только сейчас объявили, что задержанные фигуранты были ранее известны полиции. Чудовищно уже то, что при всей резонансности этого дела преступников годами не трогали. Поэтому к правоохранительной системе у общества возник четкий привкус недоверия».

Эксперт счел вполне логичным, что в убийстве Шеремета обвинили именно «ветеранов АТО».

«Многие участники войны на востоке — АТО — люди, полностью лишенные «социальных рамок» и ограничений, они не могут находиться в нормальном обществе. Они склонны к различным малопредсказуемым действиям, в том числе к убийствам. Поэтому среди них силовики чаще всего ищут причастных к тем или иным преступлениям. Задержанные «атошники» могут сейчас рассказать, кому мог быть неудобен Шеремет. Он незадолго до смерти расследовал коррупцию во власти. Именно это могло и послужить мотивом для убийства», — выразил мнение собеседник ФАН.

Однако главным вопросом для всех остается мотив и заказчики преступления, уточнил Шабовта.

«Сама постановка вопроса о дестабилизации обстановки в стране легко может увести следствие куда-то за границу, — указал аналитик. — Тем не менее, все разумные люди на Украине сходятся на том, что Павел Шеремет не был той фигурой, убийство которой могло бы всколыхнуть общество и спровоцировать беспорядки. К сожалению, сегодня на Украине и следствие, и суд легко подвергаются манипуляциям. Поэтому никто не удивится, если весь процесс расследования они попытаются подогнать именно под изначально заданный шаблон — когда заказчиков нет, а все злодеяния спланировали и осуществили «ветераны АТО».

В свою очередь директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко удивился тому, что хладнокровные убийцы, лишив жизни известного общественного деятеля, продолжали еще три года спокойно жить в стране. И более того — даже состояли на службе у государства.

«Впрочем, все логично — какое государство, такие и люди состоят у него на службе. И вообще — какой народ, такие у него и слуги, — констатировал Белашко. — Сначала народ сам избирает таких чиновников, а затем они набирают себе на службу каких-то подонков и негодяев с криминальными наклонностями. И они же потом закрывают глаза на их преступления, потому что в современном обществе невозможно совершить преступление (а то и не одно) и остаться совершенно незамеченным. При современных технологиях убийство человека в центре мегаполиса средь бела дня раскрывается течение двух-трех суток. И то — если преступники были какими-то суперпрофессионалами и мастерски заметали следы».

По мнению Белашко, убийство Шеремета и другие громкие преступления, которые остаются нераскрытыми на Украине, означают только одно — на это нет политической воли со стороны властей. И нет достаточного профессионализма у силовиков, чтобы грамотно поставить процесс расследования.

«Как считают многие коллеги, раскрытие дела об убийстве Павла Шеремета — со всей его чудовищной изнанкой и подоплекой — нужно нынешней власти для того, чтобы публично десакрализировать всех этих «ветеранов АТО», патриотов и так далее, — заявил Белашко. — В глазах простого украинца они должны перестать быть этакими «священными коровами», которым за участие в боевых действиях государство готово простить в буквальном смысле что угодно».

Поэтому в случае с убийцами Павла Шеремета — на руках у «десакрализаторов» патриотической части Украины полный «фулл-хаус»: здесь и женщина-военный медик, и многократно награжденный воин-сапер, и силовик «добробата», который написал «гимн атошников», и так далее, указал политолог. И все это происходит на второй день после возвращения президента Зеленского и министра Авакова из Парижа, с саммита «нормандской четверки», уточнил он.

«Даже на поверхностный взгляд понятно, что вся эта история с обнародованием имен убийц Павла Шеремета была этакой «заготовкой», которую вскрыли как раз в тот момент, который посчитали наиболее политически благоприятным, — указал глава Агентства социальных коммуникаций. — Тем самым власти попытались убить сразу несколько «зайцев». Во-первых, это во многом «перезагрузка» образа главы МВД Арсена Авакова, который многими воспринимался как «тяжелое наследие Петра Порошенко». Во-вторых, это та самая «десакрализация «атошников» и волонтеров». И, в-третьих, это попытка «обнуления» политической базы Петра Порошенко, который и без того, что называется, облажался со своей акцией «Варта на Банковой», которая скорее была пародией на «новый Майдан».

По мнению Белашко, сотрудничество Зеленского и Авакова вполне может получить развитие. Так, до Нового года президент Украины может сделать еще несколько шагов для того, чтобы перекроить политическое поле и развернуть ситуацию в стране в свою пользу.

«Владимир Зеленский в ближайшие месяц-полтора обязательно постарается «загнать Порошенко за флажки». Думаю, что уже очень скоро в Верховную раду будет внесено представление о лишении Петра Алексеевича депутатской неприкосновенности, — дал прогноз аналитик. — Параллельно будут активизированы следственные действия по уголовным делам против экс-президента — допросы, обыски, аресты имущества и так далее».

«Мне вообще не понравилось то, что силовики вывалили перед общественностью огромный массив информации – сотни часов прослушанных разговоров, десятки часов записей с камер видеонаблюдения, десятки свидетельских показаний и так далее. Все это сильно напоминает «имитацию бурной деятельности». Ведь профессионалам сразу ясно, что все это не та работа, которая делалась в течение трех с половиной лет, — заметил Шабовта. — Однако, как ни парадоксально, большая часть видеодоказательств и даже главная версия мотивов преступления — все это уже было высказано в фильме издания «Страна.уа», вышедшем через год после убийства Шеремета. В итоге МВД спустя два года полностью подтвердило версию «Страны» и показало нам «атошников» как сумасшедший парк полупрофессиональных идиотов, которые, не выбирая средств, лезут в большую политику».

В целом, говорит Сергей Шабовта, пресс-конференция с участием президента и главы МВД показала, что силовики поспешили смешать в кучу как минимум три преступных эпизода. При этом обоснование обвинения главных фигурантов «дела Шеремета» смотрелось эффектно.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7.45 утра в центре Киева, на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, был взорван автомобиль главреда издания «Украинская правда» Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Журналист Шеремет был уроженцем Белоруссии и гражданином РФ. Он работал на телевидении в Белоруссии и России, в 1990–2000 годах — в Москве на ОРТ и на Первом канале. Последние пять лет своей жизни он провел в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда» и на «Радио Вести».