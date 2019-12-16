Пластический хирург перечислил операции Ротару

Москва, 16 декабря. Певица София Ротару, которой сейчас 72 года, продолжает поражать поклонников своим неувядающим видом. По предположению пластического хирурга, идеальное лицо могло обойтись артистке в миллион рублей.

В эфире телеканала НТВ специалист заявил, что в возрасте Ротару никакая генетика уже не поможет «удержать брыли, хорошую шею». Он перечислил пластические операции, которые могла перенести певица.

«Круговую подтяжку, скорее всего, она делала, скорее всего, она делала блефаропластику, она прибегала к методикам филлеров, потому что мы видим скулки, они достаточно хорошие, сочные, скорее всего, она делала ботокс. Потому что мы видим, что лоб достаточно гладкий, брови правильно посажены сами по себе», — заявил хирург.

Телеканал отмечает, что еще бывший директор артистки Ольга Коняхина подтверждала, что София Ротару несколько раз прибегала к услугам пластической хирургии.

Ранее концертный директор певицы Сергей Лавров заявил, что удивлен реакции, которую вызвал приезд Ротару в РФ. Как передает «Газета.Ru», позже он рассказал, что исполнительница снова может приехать в российскую столицу в ближайшее время. Лавров пояснил, что пока конкретных планов нет, но визиты в Москву возможны. Также он отметил, что у Ротару много предложений, однако она может приехать только в случае, если сама этого захочет.

Напомним, в декабре 2018 года София Ротару отказалась выступать в России из-за введения военного положения на Украине. Позже она объясняла, что «не хотела накалять ситуацию и провоцировать соотечественников».