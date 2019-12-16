Дамаск, 16 декабря. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения в результате террористических атак в северной и западной частях провинции Хама. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, накануне незаконные вооруженные группировки обстреляли дома мирных жителей в деревне Аль-Азизия. В результате погибла одна женщина, травмы разной степени тяжести получили двое детей. Кроме того, был нанесен серьезный материальный ущерб частной и государственной собственности. Ряд домов, расположенных неподалеку, оказался в эпицентре террористической атаки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

На некоторых кадрах можно увидеть масштаб разрушений, нанесенных боевиками, — большая часть объектов в данный момент нуждается в капитальном ремонте. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ряд ракетных гранат, выпущенных террористами из районов их дислокации на юге Идлиба, упал на окраине города Аль-Сугайлабия в северо-западной части Хамы, также причинив серьезный материальный ущерб сирийским гражданам. Имеются сообщения о пострадавших, однако их число не уточняется.

Напомним, что на прошлой неделе в западной части Хамы и в южной части Идлиба произошла крупная военная эскалация: оппозиционные группировки вели огонь по позициям сирийской армии в западной части Хамы, военные самолеты ВВС САР в ответ на это совершили налеты на объекты террористов в районе города Маарет ан-Нуман и центральной тюрьмы Идлиба.

Ранее сообщалось, что журналисты Федерального агентства новостей получили свидетельства того, что американские власти принимали непосредственное участие в создании запрещенного в России «Исламского государства1». ФАН также разузнал, что журналисты известных либеральных СМИ, в частности сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, сотрудничают с террористами. Кроме того, известно, что олигарх Михаил Ходорковский помогал им поддерживать связь с террористическими группировками.

Кроме того, ФАН выпустил еще один материал из серии публикаций о Сирии, в котором сообщается о реальных масштабах операции ВКС РФ против ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.