Депутаты ФРГ потребовали увеличить поддержку изучения русского языка в Германии

Берлин, 16 декабря. Изучение русского языка в Германии не получает нужной поддержки властей, заявили депутаты Левой партии бундестага.

В своем запросе в парламент ФРГ политики напомнил, что на сегодняшний день в стране проживают шесть млн русскоязычных граждан, но в качестве школьного предмета русский не получает достаточной поддержки от министерств культуры.

«Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — посетовали они.

При этом, как отмечают депутаты, в 2017–2018 годах более 100 тыс. немецких школьников учили русский в качестве иностранного языка. По мнению «левых», укрепление положения русского языка важно и для дальнейшего развития экономического сотрудничества с Россией.

Они интересуются, есть ли у правительства ФРГ повестка по изучению русского как иностранного для «взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она», сообщает телеканал RT.

Напомним, 6 декабря во время встречи президента России Владимира Путина с бизнесменами из ФРГ у одного из участников произошла проблема с переводом, тогда российский лидер запросто перешел на немецкий. По словам Путина, Германия на сегодняшний день является вторым после Китая внешнеторговым партнером России, хотя еще «совсем недавно» была крупнейшим из них.

Как отмечает телеканал «Царьград», активно защищают русский язык и в Латвии. 5 декабря в центре Риги прошел марш в защиту образования на русском языке.