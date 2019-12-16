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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь с полицией и врачами

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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь с полицией и врачами

Москва, 16 декабря. Бывший муж российской телеведущей Даны Борисовой Максим Аксенов приехал в ее квартиру с полицией и врачами скорой помощи, чтобы забрать 12-летнюю дочь Полину. Об инциденте Борисова рассказала на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, экс-супруг нагрянул в ее квартиру в ночь с 14 на 15 декабря. Борисова утверждает, что Аксенов хотел проверить, не избивает ли она дочь.

«Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь приезжала. И, конечно же, папа Полины во главе. Правда, я его попросила покинуть помещение», — цитирует Борисову KP.RU.

При этом телеведущая призналась, что после неожиданного визита ее дочь отправилась ночевать к отцу.

«Очередной у нас подростковый кризис начался», — объяснила Дана Борисова, отметив, что не против отправить Полину на время пожить к бывшему мужу, поскольку ведущая сейчас работает над новой книгой и хочет иметь возможность сосредоточиться, передает «Газета Кемерова».

Новогодние праздники 12-летняя Полина проведет с отцом. Об этом Дана Борисова сообщила на своей странице в Instagram, пишет «Вечерняя Москва». Телеведущая призналась, что планирует отправиться за границу с «огромной компанией», а также хочет заехать в реабилитационный центр в Таиланде, в котором она лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей. Ранее Борисова сообщила, что пройти курс реабилитации ее буквально заставил популярный телеведущий Андрей Малахов.

Источник: Instagram
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