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Мясников назвал три вредные привычки россиян по выходным, которые портят здоровье

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Мясников назвал три вредные привычки россиян по выходным, которые портят здоровье

Москва, 16 декабря. Российский доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какие привычки россиян в уик-энд подрывают здоровье и как провести отдых с максимальной пользой.

Эксперт напомнил, что главное желание любого человека — выспаться в выходной день. Поэтому граждане встают намного позже, что нарушает ключевое правило сна — просыпаться в одинаковое время, несмотря на количество дел. В результате из-за длительного сна в выходные многие граждане страдают от бессонницы по будням, что может стать причиной набора лишней массы и возникновения сахарного диабета, пишет «Экономика сегодня».

Мясников назвал три вредные привычки россиян по выходным, которые портят здоровье

Кроме того, люди склонны переедать в выходные. Если число потребляемых калорий в уик-энд часто превышает здоровую норму, то человек рискует получить ожирение, диабет и разные болезни сердца. Помимо этого, как правило, россияне увеличивают дозу употребления спиртного в такие дни, что также может негативно отразиться на здоровье.

В качестве третьей вредной привычки Мясников назвал гиподинамию. Так, в конце рабочей недели человеку хочется много двигаться, но на фоне отсутствия систематических тренировок это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, пишет «ФедералПресс».

Мясников рекомендовал гражданам полностью менять обстановку в выходные дни.

Источник: Экономика сегодня
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