Депутат от партии Зеленского сообщил о нападении

Киев, 16 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаил Ананченко сообщил, что на него напали неизвестные в масках. Инцидент по словам парламентария произошел в городе Сумы.

Политик рассказал, что двое молодых людей совершили нападение, когда он возвращался домой. Депутат связал агрессивные действия со своей политической деятельностью и голосованием в Раде на следующей неделе.

«Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии», — отметил Ананченко в посте на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что надеется на адекватную реакцию правоохранительных органов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о критике президента Украины Владимира Зеленского со стороны депутата Верховной рады Антона Полякова, исключенного из пропрезидентской партии «Слуга народа» за систематическое голосование вразрез с линией партии. Парламентарий обвинил Зеленского в несостоянии контролировать партию, фракцию и офис президента.

Партия «Слуга народа» была основана Владимиром Зеленским и названа в честь одноименного сериала, в котором бывший актер сыграл роль главы государства. На данный момент фракция политического объединения составляет большинство в украинском парламенте, занимая больше половины депутатских мест.