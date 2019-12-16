Губернатор Воронежской области объявил 31 декабря выходным днем

Воронеж, 16 декабря. Руководитель Воронежской области Александр Гусев после публичного опроса среди подписчиков своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» дал распоряжение по переносу в регионе выходного дня с 28 на 31 декабря.

Он уточнил, что это касается тех, кто трудится в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, а также в подведомственных структурах.

Ранее глава региона объявил о публичном опросе с целью узнать, хотят ли жители Воронежской области отдыхать 31 декабря, который в уходящем году приходится на вторник. По окончании опроса выяснилось, что в общей сложности в опросе приняли участие более 46 тыс. человек, из них 86% поддержали инициативу сделать 31 декабря нерабочим днем.

Как сообщал телеканал «360», ранее 31 декабря объявили выходным днем власти Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставропольского края, Крыма и Карачаево-Черкесии.