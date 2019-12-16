Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Москва, 16 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что Владимир Путин направил казахстанскому коллеге поздравительную телеграмму по случаю национального праздника в Казахстане. Российский лидер отметил успехи, достигнутые страной в социально-экономической, научно-технической и других сферах, а также высокий авторитет государства на мировой арене и его конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повесток.

«Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Казахстана динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, а двустороннее сотрудничество на различных направлениях и координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов дают хорошую отдачу», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных связей России и Казахстана в интересах укрепления безопасности и стабильности в Евразии.