Задержанного СБУ российского адвоката госпитализировали в тяжелом состоянии, пишут СМИ

Киев, 16 декабря. Российский адвокат Владимир Филимонов, которого в 2018 году задержала Служба безопасности Украины (СБУ) по обвинению в шпионаже, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как пишут СМИ, Филимонов, находящийся под домашним арестом в Киеве, отправился на плановый прием к стоматологу, поскольку при задержании в прошлом году россиянину сломали челюсть. Во время осмотра адвокат почувствовал себя плохо, после чего мужчину доставили в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Академии медицинских наук Украины.

«Специалисты диагностировали у адвоката инфаркт, причем он был уже третьим за последние месяцы», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на украинских адвокатов Филимонова.

Предполагается, что предыдущие инфаркты мужчина перенес в специзоляторе СБУ, куда его отправил суд после задержания. В больнице Филимонову сделали операцию, она длилась пять часов. Во время операции у российского адвоката остановилось сердце, чтобы запустить его, врачам пришлось использовать дефибриллятор. Сейчас специалисты оценивают состояние Филимонова как стабильно тяжелое.

Напомним, российские адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук были задержаны в октябре 2018 года. По данным МИД РФ, при задержании сотрудники СБУ нанесли побои Филимонову, что привело к сотрясению мозга. 17 декабря суд в Киеве должен рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения в отношении российского адвоката, сам Филимонов, по данным СМИ, присутствовать на заседании не сможет.