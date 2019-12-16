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Бывшие коллеги напомнили Зеленскому про невыполненные обещания

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Бывшие коллеги напомнили Зеленскому про невыполненные обещания

Москва, 16 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили про невыполненные обещания о посадках коррупционеров. Причем сделали это артисты студии «Квартал 95», которую еще в 2003 году основал политик.

«Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас сажать не принято?» — спели бывшие коллеги украинского лидера.

Концерт прошел в Национальном дворце искусств в Киеве 15 декабря. Его посетил и сам Зеленский, и его пресс-секретарь Юлия Мендель. В Сети уже появились ролики, на которых можно видеть, как Зеленский поднимается на сцену, показывает свой билет и возвращается на место в первом ряду. Посмотрела выступление и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она опубликовала в своем Instagram запись номера, в которой артисты поют песню про посадки коррупционеров, тем самым напоминая президенту о его предвыборных обещаниях.

Видео выступления появилось в Instagram пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Кроме того, кадры с выступления появились и соцсети Facebook. Судя по ним, на концерте побывал и сам украинский лидер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kvartal95official ????????????

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Напомним, Зеленский был не только основателем, но и художественным руководителем  «Квартала 95». Естественно, после избрания на пост президента Украины он оставил свою работу в студии.

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