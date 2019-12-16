Платформа гусеничного крана выпала из фуры на Урале, есть жертвы

Екатеринбург, 16 декабря. Платформа гусеничного крана во время езды упала из кузова фуры на другие транспортные средства, в результате происшествия один человек погиб, еще трое получили различные травмы. Об этом сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.

Согласно сведениям Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 06.00 (по Москве) на автодороге Екатеринбург — Курган.

По предварительной информации, водитель фуры плохо закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде по неровной дороге 16-тонная платформа выпала, сообщает «Ридус».

«Она упала на встречные автомобили «УАЗ Патриот» и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении», — следует из сообщения областного ведомства.

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель УАЗ, два пассажира из российского внедорожника и один из ВАЗ-2108 получили разные травмы, пишет «ФедералПресс».

В настоящее время другие подробности происшедшего отсутствуют.