Росконтроль проверил качество популярных шпрот

Москва, 16 декабря. Эксперты Росконтроля проверили качество шпрот в масле в преддверии Нового года. Исследование провели по образцам пяти наиболее популярных в России брендов: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA.

Как отметили в Росконтроле, все шпроты были изготовлены в России за исключением продукции марки латвийского бренда KAIJA.

«Все образы, несмотря на небольшие замечания, успешно прошли проверку. Шпроты в масле брендов «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт», KAIJA могут быть рекомендованы к покупке», — говорится в публикации на сайте Росконтроля.

При этом шпроты латвийской марки KAIJA являются самими дорогими среди тех, которые прошли экспертизу, — они стоят около 135 рублей за банку. Самые бюджетные шпроты производит марка Gold Fish — стоимость составляет около 91,75 рубля.

В Росконтроле добавили, что все проверенные образцы обладают приятным, характерным для копченой рыбы вкусом, без горечи и постороннего привкуса. Постороннего запаха замечено также не было.

Эксперты отметили, что уже неоднократно публиковали результаты исследований шпрот в масле. Согласно результатам предыдущих тестов, продукция бренда Gold Fish ранее также успешно проходила проверку. Качество консервов производства «5 морей», в свою очередь, улучшилось, так как ранее они дважды попадали в «черный список».