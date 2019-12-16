В Гидрометцентре рассказали россиянам о погоде в январе

Москва, 16 декабря. Температурные показатели после Нового года в Москве будут превышать норму на один градус. Об этом рассказала журналистам в понедельник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как отметила синоптик, после Нового года в российской столице показатели будут превышать норму на один градус. Теплее обычного грядущий месяц будет на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, а также в Поволжье и на Урале. Кроме того, по словам Паршиной, маленькое повышение температуры ожидается на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае.

Специалист уточнила, что немного холоднее нормы январь будет на западе Мурманской области, на севере Карелии, а также на западе Ленинградской области, пишет «Российская газета».

Однако очень холодная погода без осадков ожидается на северо-востоке Дальневосточного округа. Паршина отметила, что в центральных областях возможны сильные снегопады, пишет «ФедералПресс».

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