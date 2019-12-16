Американский Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Москва, 16 декабря. Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в рейтинг самых заметных новых долларовых миллиардеров 2019 года, составленный американским журналом Forbes.

Уточняется, что в текущем году состояние Бакальчук превысило 1 миллиард долларов, благодаря чему основательница интернет-магазина стала второй среди богатейших женщин России, уступив лишь президенту компании Inteco Management Елене Батуриной, пишет «Газета.ру».

Всего в список Forbes попали 200 человек. В рейтинге американского издания оказались основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер с состоянием 1,2 миллиарда долларов, экс-супруга самого богатого бизнесмена в мире и основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса Маккензи (34,5 миллиарда долларов), а также производитель батончиков King Даниэль Любецки с состоянием 1,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал «360». Кроме того, в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года вошли основатель сети Luckin Coffeе Чарльз Чжэньяо Лу с состоянием 1,85 миллиарда долларов и создатель сети закусочных Jimmy John’s Джимми Джон Лиото, заработавший 1,7 миллиарда долларов.

Интернет-магазин Wildberries был основан Татьяной Бакальчук и ее супругом в 2004 году. На сайте можно приобрести одежду, обувь, детские товары и товары для дома. Wildberries работает не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.