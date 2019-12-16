Стало известно, где людям предпенсионного возраста проще всего найти работу в РФ

Москва, 16 декабря. Людям предпенсионного возраста в России проще всего найти работу в сферах производства и ритейла, а сложнее всего — в страховании и СМИ. Об этом стало известно по результатам исследования, представленного сервисом по поиску персонала «Работа.ру».

Авторы исследования выявили сферы деятельности, куда чаще всего готовы брать на работу соискателей в возрасте от 55 лет и старше. На первом месте оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности: 16,3% из них готовы нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Далее по списку расположилась сфера ритейла: 14,7% работодателей готовы трудоустроить к себе таких кандидатов. В ресторанной сфере предпенсионеров берут на работу 10,7% предприятий, в транспортной отрасли — 10% работодателей.

«Меньше всего готовы рассматривать предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинге — по 0,4% компаний», — цитирует исследование РИА Новости.

Понятие «предпенсионный возраст» было закреплено в российском законодательстве в нормах, вступивших в силу в 2019 году. Под ним подразумевается возраст за пять лет до достижения права на пенсию по старости, в том числе досрочную или по выслуге лет. Также в законодательстве предусмотрены меры по защите предпенсионеров: например, их нельзя уволить — за это работодателю грозит привлечение к уголовной ответственности, — также сотрудникам предпенсионного возраста положены два оплачиваемых рабочих дня ежегодно для прохождения диспансеризации. Кроме того, для предпенсионеров действуют налоговые льготы.