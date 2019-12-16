Роскачество нашло пестициды в органических чаях из России и Шри-Ланки

Москва, 16 декабря. Роскачество проверило 24 производителя органической продукции и обнаружило пестициды в продукции двух торговых марок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что специалисты проверяли «органику» не только из России, но еще девяти стран: Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки. Исследуемые продукты делили на восемь категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макароны, чай, муку, специи и молоко.

В итоге оказалось, что чай из Шри-Ланки торговой марки Richman, продававшийся под наименованием «чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой», и российский черный классический чай премиум класса «Мацеста» содержат пестициды. Причем в шриланкийском чае был обнаружен гексахлорбензол. Это вещество запрещено во всем мире согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

В Роскачестве напомнили, что с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об органической продукции, но, пока это не произошло, товары проверялись на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков.

Дело в том, в органическом производстве запрещается применять агрохимикаты, пестициды и антибиотики. Табу наложено и на стимуляторы роста, клонирование и методы генной инженерии, а также гидропонный метод выращивания растений и ионизирующее излучение. Есть и определенные требования к содержанию сельскохозяйственных животных.

Не допускается использование упаковки, которая может привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды. Кроме того, органический продукт должен совпадать с тем, что указано в сертификате, а название компании, получившей этот документ, должно совпадать с наименованием производителя на упаковке.