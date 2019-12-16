В Госдуме объяснили, почему РФ попала в тройку самых могущественных стран мира

Россия находится на втором месте в рейтинге самых могущественных стран мира. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа объяснил, почему РФ попала в число мировых лидеров.

Американское издание U.S.News опубликовало список самых влиятельных стран мира. В число лидеров входят США, Россия и Китай. Авторы при составлении рейтинга ориентировались на экономику страны, влияние на внешней политической арене, военную мощь, лидерство и участие во различных альянсах. В составлении списка участвовали специалисты BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

На первое место в рейтинге за счет развитой экономики и большого военного бюджета авторы поставили Америку. Второе место занимает Россия, а третью позицию – Китай. Десятку закрывает Южная Корея, Саудовская Аравия и Израиль. В самом низу рейтинга, на 30-й позиции, находится Бразилия. Низшие строчки по степени влиятельности в рейтинге заняли Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Как утверждает Алексей Чепа, нельзя не признавать того влияния, которое Россия сегодня оказывает на мировой процесс. При этом, по его мнению, это данная тенденция связана не только с усилением военного потенциала страны.

«Мы видим, какое отношение к России у стран Африки. В стране недавно прошел ряд мероприятий мирового масштаба, — отметил Чепа в комментарии Федеральному агентству новостей. — Также все прекрасно понимают, благодаря участию какой страны был разбит ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Однако другие страны пытаются взять себе пальму первенства в этой победе. Более того, роль и влияние России за последние годы значительно усилилось и будет усиливаться. Это происходит не только за счет военной мощи. Многие страны понимают, что однополярного мира существовать не может. Он не дает стабильности и уверенности людям в будущем»

Парламентарий, оценивая позиции Китая и Соединенных Штатов в рейтинге, пояснил, что он довольно объективен с точки зрения роли каждой страны в мире.

«Китай сегодня является локомотивом экономики. При помощи Китая идет мировое развитие экономики, который также подтягивает многие страны. Кроме того, на сегодня США являются очень развитой страной. Таким образом, разделение на первое, второе и третье место реально показывает ситуацию в мире. Несомненно, что роль России и Китая будет усиливаться», — добавил собеседник ФАН.

Ранее журнал The National Interest составил топ-5 самых мощных Военно-морских флотов в мире, где Россия заняла третье место. На первом месте оказались Военно-морские силы США. В статье указывается, что Соединенные Штаты имеют больше кораблей, чем любая другая страна мира.

По словам авторов, РФ традиционно считается сухопутной державой, но при этом страна унаследовала большую часть советского флота, постепенно модернизирует старые и вводит в строй новые корабли, подчеркивает автор материала.

На данный момент в составе ВМФ России имеется 79 крупных кораблей, в том числе 52 подводные лодки, 13 эсминцев, пять крейсеров и один авианосец.

1 Организация запрещена на территории РФ.