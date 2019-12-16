Поисковики обнаружили детали четырех разбитых танков на месте Хасанских боев в Приморье

Владивосток, 16 декабря. Детали четырех танков, которые были разбиты в ходе Хасанских боев в 1938 году, обнаружили поисковики в Приморском крае. Об этом сообщается на официальной странице поискового объединения «АвиаПоиск» и приморского регионального отделения «Поискового движения России» в Instagram.

«В северной части озера Хасан поисковиками впервые за семь лет работы была визуально обнаружена и обследована трасса наступления третьего танкового батальона второй мехбригады», — говорится в сообщении.

Уточняется, что именно в этом районе 6 августа 1938 года пошли в бой танки Т-26, штурмовавшие позиции японцев. Когда танки проходили по заболоченной местности, их скорость упала до 3 – 4 километров в час, из-за чего боевые машины начали вязнуть. Японская артиллерия начала расстреливать Т-26. Первому танку удалось выйти из-за сопки и пройти по равнине около 200 метров, после чего боевую машину подбили. Позднее этот Т-26 эвакуировали, от него в болоте остались надгусеничные полки.

Второй танк успел выйти на пригорок, после чего был буквально разорван на куски прямым попаданием снаряда японской артиллерии. Экипаж боевой машины погиб. Третий и четвертый танки также были подбиты. Поисковики установили, что четвертой машиной оказался плавающий танк разведки Т-37.

Большую часть останков бойцов Красной армии поисковики обнаружили еще в 2013–2014 г. Сейчас члены «АвиаПоиска» наметили места работ на 2020 год: поисковики намерены поднять все фрагменты разбитых танков и увековечить память погибших солдат.