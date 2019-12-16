Названы самые востребованные профессии в 2020 году в России

Москва, 16 декабря. Водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы будут самыми востребованными профессиями на рынке труда в России в 2020 году. Об этом сообщили эксперты сервиса «Работа.ру».

Среди узкоспециализированных профессий спросом будут пользоваться специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR. По прогнозу специалистов, потребность в универсальных специалистах становится меньше, но еще минимум 10 лет они будут посредниками между искусственным интеллектом и человеком.

Все дело в новых технологиях, они все больше проникают в повседневную жизнь, трансформируют некоторые профессии. Не нужно далеко ходить за примером: в магазинах все чаще вместо кассиров появляются кассы самообслуживания. Пока их, конечно, нельзя оставить без надзора консультантов, но digital-сегмент за последние 10 лет сделал огромный прорыв в сфере маркетинга.