«Воздушный бой» истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном попал на видео

Петропавловск-Камчатский, 16 декабря. Видео тренировочных учений усовершенствованных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) над акваторией океана на Камчатке появилось в Сети.

По словам руководителя отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского, истребители выполняли фигуру «бочка», то есть вращение на 360 градусов.

Кроме того, экипажи филигранно маневрировали с большими углами крена, набора высоты и снижения. Такие действия делались для того, чтобы занять удобную позицию для применения оружия или скорректировать положение, чтобы перевести огонь с одной воздушной мишени на другую, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, согласно плану маневров, два истребителя выступили по разные стороны баррикад. Тренировочные учения стали одной из фаз подготовки летчиков-истребителей к ведению воздушного боя в современных реалиях, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

Напомним, в конце прошлого месяца высотный истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота перехватил условного противника, попытавшегося пересечь российскую границу, во время тренировочных учений на Камчатке.