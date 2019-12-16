Дамаск, 16 декабря. Жители центральных городов Сирии возвращаются в свои дома несмотря на обстрелы боевиков. 10 тысяч жителей населенного пункта Карназ провинции Хама, вернулись к мирной жизни и занимаются восстановлением разрушенных домов и хозяйств.

По словам главного администратора города Ибрагима Мустафы, до начала войны здесь проживала 21 тысяча человек. Люди занимались земледелием, выращивали пшеницу. Во время боевых действий люди стали покидать Карназ, в том числе для поисков работы, сообщает ТАСС.

Однако, по словам руководства города, обстрелы со стороны ИГ1 (запрещенная на территории РФ организация) продолжаются.

«За последние три месяца четыре человека погибли… В последнее время стало больше обстрелов, люди очень сильно переживают и боятся, поэтому мы все прячемся в подвалах от ракет», – пояснил Ибрагим Мустафа.

Напомним, накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о том, что в Сирии боевики незаконных вооруженных бандформирований совершили обстрелы 14 населенных пунктов. Боевики открыли огонь по населенным пунктам провинций Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, где рассказало о связи боевиков ИГИЛ1 с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Как стало известно, он получал от боевиков сводки с полей, а позже использовал их для создания фейковых публикаций.

Позже ФАН стали известны новые доказательства связи США с террористами ИГ. Третий материал ФАН посвящен решающему вкладу России в разгром радикальных террористических группировок, орудующих в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.