Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Москва, 16 декабря. Непродолжительное голодание — от 12 до 36 часов — оказывает положительный эффект на здоровье человека. Об этом в понедельник рассказал доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев.

Как отметил эксперт, кратковременное голодание способствует тому, что организм начинает перерабатывать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу, которая нужна для выработки энергетического ресурса.

Помимо этого, в ходе голодания человеческий организм получает энергию из жирных кислот. Это помогает сократить массу, а также, по словам Сергеева, уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат, сообщает RT.

Специалист обратил внимание на то, что кратковременное голодание как бы обновляет иммунную систему.

«Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — сказал Сергеев.

По словам эксперта, наиболее облегченный вариант краткосрочного голодания — 12/12. Последний прием пищи приходится не позже 19.00, завтрак — на 07.00. При этом специалист напомнил об обязательном употреблении воды.

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