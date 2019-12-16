Гузеева оскорбила подписчицу в ответ на обвинение в ненависти к простым людям

Москва, 16 декабря. Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева оскорбила подписчицу в ответ на критику. На странице артистки в Instagram поклонница обвинила Гузееву в ненависти к людям.

«Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения», — написала maks_i_mari.

Вопрос поклонницы вызвал довольно резкую реакцию со стороны ведущей «Давай поженимся!».

«Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью», — ответила Гузеева на комментарий.

Подписчица телеведущей возмутилась оскорблениями.

«Счастливые и достойные люди так себя не ведут», — приводит слова поклонницы Гузеевой телеканал «360».

Однако среди комментаторов нашлись те, кто пожелал вступиться за любимую артистку, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нормально и адекватно Лара оценивает гостей в студии… Разве она сказала кому что-то незаслуженно?» — написала karinchikkarinchik.

Отметим, что это уже не первый конфликт Ларисы Гузеевой с подписчиками. Так, ранее телеведущая грубо ответила поклоннице на совет по общению в соцсетях. Кроме того, Гузеева прошлась по хейтерам, назвав их «опарышами», сообщает Пятый канал. Ведущая «Давай поженимся!» заявила, что не собирается мириться с недоброжелателями, поэтому будет удалять все негативные комментарии на своей странице в Instagram.