Многоцелевые мины нового поколения создадут в России к концу 2020 года

Москва, 16 декабря. Многоцелевые мины нового поколения планируют разработать в России до конца 2020 года, заявил директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Он уточнил, что речь идет о проекте по многоцелевой мине ПТМ-5 и разовой минной кассете КПТМ-5. Они способны бороться с танками и пехотой. Создать новые мины планируется в рамках опытно-конструкторской работы «Нокаут-5».

Мина ПТМ-5 является противотанковой, противотранспортной, противопехотной, а разовая минная кассета КПТМ-5 предназначена для минирования местности против всех указанных целей. Завершить работы планируется до конца 2020 года, пишет газета «Известия».

Ранее в «Техмаше» заявляли о возможном создании электромагнитных ракет для реактивных систем залпового огня. Планируется, что эти снаряды смогут поражать цели электромагнитным импульсом.

Напомним, гендиректор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов еще в феврале этого года анонсировал испытания интеллектуальных мин, которые смогут отличить вооруженного человека от мирного жителя. Помимо этого, появлялась информация, что на вооружение российской армии поступит умная мина ПОМ-3 «Медальон», которая сможет отличать людей от диких и домашних животных.