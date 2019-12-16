Rambler требует от Twitch 180 млрд рублей за распространение «пиратских трансляций»

Москва, 16 декабря. Входящее в Rambler Group ООО «Рамблер интернет холдинг» через суд добивается блокировки стримингового сервиса Twitch в РФ и выплаты 180 млрд рублей за распространение «пиратских трансляций» матчей Английской футбольной премьер-лиги. Об этом заявила представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева.

Rambler Group имеет эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в России. Площадкой выступает онлайн-кинотеатр Okko.

«В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», — цитирует руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича «Коммерсантъ».

Мосгорсуд рассмотрит иск 20 декабря. Издание со ссылкой на источник сообщило, что сумма в 180 млрд рублей рассчитана исходя из количества предполагаемых незаконных просмотров трансляций Английской премьер-лиги на Twitch (36 тысяч) и максимальной суммы компенсации — пять миллионов рублей. В Rambler Group уточнили, что компенсацию в итоге «исходя из фактически установленных обстоятельств» должен определить суд.

По данным газеты, в Twitch считают требования несправедливыми, так как сервис «обеспечивает доступ пользователей к платформе», но не публикует собственный контент, не меняет размещаемый пользователями контент и не может «отслеживать возможные нарушения прав».

Табастаева отметила, что Twitch принял необходимые для устранения нарушений меры, хотя Rambler не направлял официальных уведомлений, присылая «только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в российском сегменте Интернета наиболее посещаемым медиа стал Rambler.ru. Соответствующие данные за октябрь 2019 года привел аналитический сервис Similar Web.