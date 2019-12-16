Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. События дня. ФАН-ТВ

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев Противоречия Анкары и Вашингтона, похоже, вышли на новый уровень. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире канала A Haber внезапно пригрозил Соединенным Штатам признать геноцид индейцев. Такой ультиматум связан с решением американского сената — ранее тот принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Речь о событиях столетней давности, когда жертвами массовых убийств стали, по разным оценкам, более миллиона человек. Впрочем, Турция обвинения в геноциде отрицает, призывая создать международную комиссию для изучения архивов. И, по мнению Эрдогана, если США говорят о зверствах против армян, то было бы неплохо вспомнить и о европейских колонизаторах Америки.

В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 25 человек Общее число пострадавших при ДТП с автобусом в Нижегородской области достигло 25 человек. Такие данные приводит региональный Минздрав. Инцидент случился накануне вечером в Балахнинском районе, когда водитель авто по пути из Иваново в Дзержинск не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне транспорта находились 49 человек — к счастью, никто из них не погиб. 12 пассажирам помощь оказана на месте, остальные 13 были доставлены в больницу. Известно, что автобус принадлежит компании «Альтаир», но получить от нее какую-либо информацию пока не удалось. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Растет число жертв землетрясения на Филиппинах А вот жители Филиппин оказались под ударом стихии. По данным местных СМИ, не менее четырех человек погибли и еще около 40 пострадали на юге страны при землетрясении магнитудой 6,8. Его очаг располагался на глубине почти в 30 км. В минувшие сутки стихия прогремела на острове Минданао в провинции Давао Дель Сур. Это привело к серьезным перебоям с электричеством и частичному обрушению многих домов. Спасатели по-прежнему разбирают завалы. Увы, для Филиппин землетрясения — не редкость, и ущерб от очередной стихии еще предстоит оценить.