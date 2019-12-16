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8:38 16 Декабря 2019

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. События дня. ФАН-ТВ

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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. События дня. ФАН-ТВ

Противоречия Анкары и Вашингтона, похоже, вышли на новый уровень. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире канала A Haber внезапно пригрозил Соединенным Штатам признать геноцид индейцев. Такой ультиматум связан с решением американского сената — ранее тот принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Речь о событиях столетней давности, когда жертвами массовых убийств стали, по разным оценкам, более миллиона человек. Впрочем, Турция обвинения в геноциде отрицает, призывая создать международную комиссию для изучения архивов. И, по мнению Эрдогана, если США говорят о зверствах против армян, то было бы неплохо вспомнить и о европейских колонизаторах Америки.

В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 25 человек

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. События дня. ФАН-ТВ

Общее число пострадавших при ДТП с автобусом в Нижегородской области достигло 25 человек. Такие данные приводит региональный Минздрав. Инцидент случился накануне вечером в Балахнинском районе, когда водитель авто по пути из Иваново в Дзержинск не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне транспорта находились 49 человек — к счастью, никто из них не погиб. 12 пассажирам помощь оказана на месте, остальные 13 были доставлены в больницу. Известно, что автобус принадлежит компании «Альтаир», но получить от нее какую-либо информацию пока не удалось. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Растет число жертв землетрясения на Филиппинах

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. События дня. ФАН-ТВ

А вот жители Филиппин оказались под ударом стихии. По данным местных СМИ, не менее четырех человек погибли и еще около 40 пострадали на юге страны при землетрясении магнитудой 6,8. Его очаг располагался на глубине почти в 30 км. В минувшие сутки стихия прогремела на острове Минданао в провинции Давао Дель Сур. Это привело к серьезным перебоям с электричеством и частичному обрушению многих домов. Спасатели по-прежнему разбирают завалы. Увы, для Филиппин землетрясения — не редкость, и ущерб от очередной стихии еще предстоит оценить.

Епифаний анонсировал визит Варфоломея на Украину

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. События дня. ФАН-ТВ

Православные деятели на Украине ожидают второго пришествия. Но нет, речь не о том, о ком сразу можно подумать, а о патриархе константинопольском Варфоломее. Именно он в начале 2019 года подписал для Киева томос об автокефалии — административной независимости церкви. О скором визите сообщил Епифаний, глава так называемой ПЦУ — православной церкви Украины. Однако точную дату не назвал. Напомним, что в декабре прошлого года на Украине прошел «объединительный собор», после которого ряд неканонических православных церквей объединились в одно целое. Уже в январе константинопольский патриархат одобрил эту «сходку» в виде томоса. Правда, каноническая (Украинская православная церковь Московского патриархата) в этой затее отказалась участвовать. И вообще назвала эти события православным расколом.