Стало известно, каким работникам могут поднять зарплаты в новом году

Москва, 16 декабря. Повышения зарплаты в 2020 году могут ожидать не только специалисты IT-сектора, но и работники так называемых массовых профессий — продавцы, кассиры, строители и сотрудникам производств. К такому выводу пришли эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Согласно данным исследования, в новом году зарплаты продолжат расти на уровне 7-9%. В IT-сфере в 2019 году зарплата подскочила до критической точки, однако это не значит, что в этом году специалистам этой сферы не стоит ждать новых прибавок.

«Зарплаты продолжат повышать и в наступающем году — в среднем на 10-12% по рынку», — заверили эксперты.

Что касается положения дел в сегменте массовых профессий, то здесь положение дел было не столь хорошо, как в IT-сфере, и сотрудникам часто не хватало денег, чтобы удовлетворять свои потребности. Поэтому компании из сфер ритейла, производства и строительства в 2020 году, скорее всего, будут повышать зарплаты персоналу.

На первом месте по росту зарплат демонстрирует сфера информационных технологий, где оплата труда выросла на 10,2%. На втором месте — банковский сектор (7,6%), на третьем месте — транспорт и логистика (7,8%). В первую пятерку также вошли маркетинг и реклама (7,4%) и сфера управления персоналом (6,9%).

Зарплаты в сфере производства поднялись в среднем на 6,5%, а в продажах — на 6,4%. Фармацевтика и медицина продемонстрировала рост зарплат на 5,9%, а в бухгалтерии и финансах — на 5,4%.