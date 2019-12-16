Фигурант расследования «Новой газеты» Мангушев рассказал ФАН, кто заказывал провокации против Соболь

Москва, 16 декабря. В воскресенье, 15 декабря, «Новая газета» опубликовала очередное расследование за авторством своего специального корреспондента Дениса Короткова. В материале журналист попытался обвинить медиагруппу «Патриот» в организации провокаций против юриста ФБК Любови Соболь минувшим летом, когда она безуспешно попыталась выдвинуться кандидатом в Московскую городскую думу. Однако материал Короткова оказался основан на подтасовке и искажении фактов, на что сразу указали наши журналисты, и пообещали в кратчайшие сроки связаться со всеми фигурантами «расследования» и разобраться в ситуации.

Нам удалось поговорить с единственным героем расследования, который дал интервью Короткову, политтехнологом Игорем Мангушевым. Ранее именно он был тем самым источником, который рассказал, сколько зарабатывают на заказных статьях в «независимом» издании. Сейчас же он дал полноценное интервью, в котором объяснил, как совместно с «Новой газетой» вел кампании по «черному» пиару — дискредитировал эко-активистов в Подмосковье и политиков в Москве.

Подставили «по-дружески»

Как рассказал нам Игорь, он действительно общался со спецкором «Новой газеты» и обсуждал с ним события летней избирательной кампании в Москве. Он отметил, что ему лично не понятны мотивы редакции «Новой газеты», и он удивлен атакой на себя. Игорь воспринял ее как личную обиду — все-таки он знал Дениса Короткова и директора ЗАО «Новая Газета» Алексея Полухина более 8 лет, и за это время разная политическая позиция не мешала им общаться вполне по-человечески:

«Мы общались и какие-то совместные проекты делали. «Тема-бар» в Потаповском помнит наши посиделки. Это рядом с редакцией такое достаточно культовое место. И когда случилась совершенно неспровоцированная мною атака, я был в шоке. Потому что это было со стороны тех людей, с которыми меня связывали достаточно дружеские отношения».

Мангушев рассказал, что знаком с Коротковым и Полухиным со времен протестов на Болотной в Москве. Потом они разошлись в идеологическом плане по вопросам отношения к присоединению Крыма и самоопределению Донбасса — Мангушев поддержал это, а журналисты «Новой» нет. Но общаться и делиться друг с другом кое-какой информацией не перестали. Помогали друг другу и работой по определенным заказам, так как «деньги нужны всем». Причем по некоторым вопросам политики их взгляды вполне совпадали. Старые знакомые выручали друг друга во время финансовых трудностей, вместе работая над заказами, иногда расходящимися и с официальной редакционной политикой «Новой газеты».

«Когда, ему (Алексею Полухину. — Прим. ФАН) была нужна какая-то информация по его материалам, и, если это не составляло мне труда, я добывал эту информацию. Когда я вернулся с Донбасса, уже он подогнал мне очень хороший заказ, мало связанный с декларируемой повесткой и принципами «Новой газеты».

В качестве доказательства он привел скриншоты переписок с Алексеем Полухиным по этому заказу.

Также он отметил, что писать редакционные статьи на заказ для «Новой» уже давно стало нормой. И он сам не раз, размещал заказные материалы в «Новой Газете», как посредник.

«Понятно, что деньги всем нужны и сотрудники газеты берут левые заказы, зачастую не связанные с журналистикой, а связанные с полит технологией и периодически привлекали меня для создания «контента», в том числе и для привлечения внимания к газете. Вспомним, как мы отрабатывали тему свалок, которые были стержневой темой политической программы КПРФ и Максима Шевченко на выборах во Владимире и при этом как быстро слились по Сергиевом Посаду, когда выяснилось, что основные борцы со свалкой связанны с другими заказчиками Новой».

В подтверждение информации о продажности «Новой газеты», он передал в редакцию запись переговоров с Полухиным по одному из проектов.

Расшифровка аудио:

Мангушев: Смотри есть предложение, мне сказали инфу про ***** питерского. Дадут все расклады по выборам, грязные технологии, по около Бегловским, вот соответственно…

Полухин: Погоди, они же с Бегловым в контрах я так понимаю..

Мангушев: А, подожди не Бегловские, а муниципальные, да он занимался муниципальными выборами, все говно по муниципалам…В смысле? Вот уже. Ааа это мы.

Полухин: Да я понял

Мангушев: Вот

Полухин: Тема питерских выборов нам по любому интересна, смотря что там будет?

Мангушев: Ааа, вопрос собственно сколько?

Полухин: Надо посмотреть, если там фактура хорошая можно и так сделать.

Мангушев: Какой коридор?

Полухин: Я не знаю, все зависит от фактуры.

Мангушев: Да порядок, все, я понял, сначала даем фактуру.

Полухин: Я посмотрю, я просто никогда не обещаю, то что я буду этим заниматься это понятно.

Кто заказал Соболь?

Но самое интересное, как именно Мангушев и «Новая газета» совместно работали по прошедшим выборам в Московскую городскую думу. В частности, издание поддерживало Анну Федермессер при ее выдвижении кандидатом от 43-го избирательного округа. Мангушева пригласили поучаствовать в кампании в качестве политтехнолога. Конкурентом Федермессер по округу оказалась как раз Любовь Соболь.

«Как только начиналась история с выборами в Московскую городскую думу, я знал, что редакция «Новой» и, прежде всего, сам Муратов поддерживают Нюту Федермессер, которая шла по 43-му округу. Это Пресненский район, мой любимый район, которому я уделил достаточно много времени своей жизни, помощи жителям этого района. Это было связано и с борьбой с продажными чиновниками, и с защитой исторического наследия на Большом и Малом Козихинском переулке, которое сносил Михалков и на его месте всовывали гостиницу. В принципе, я хорошо знал и местных активистов, и проблематику района».

Полухин пригласил Мангушева поучаствовать в кампании в качестве политтехнолога. Конкурентом Федермессер по округу оказалась как раз Любовь Соболь. Основной задачей Игоря был сбор и анализ данных, поступавших из штаба конкурентов.

«Естественно меня это заинтересовало. Выборы для пиарщика, это не только возможность заработать, но и интересная работа. И Нюта — я был совершенно согласен с редакцией, что это лучший выбор для Пресни. Потому что она шла в противовес персонажам каким-то совсем невнятным, вроде Любы Соболь, которую никто и никогда не знал на Пресне, и которая занималась проблематикой московских окраин по большому счету. Когда начались эти действия с Федермессер я знал, что Мартынов, сотрудник «Новой газеты», становится начальником ее штаба. И мне предложили поработать в плане сбора и анализа информации, назовем это так, из штабов противников. А тогда аналитики рассматривали этот вот дуэт — Соболь и Федермессер».

Таким образом, Мангушев начал работать в проектах по поддержке своего кандидата и дискредитации его конкурентов по заказу «Новой газеты». Однако Коротков в своей статье указал, что политтехнолог заказчика провокаций не назвал, сам же спецкор обвинил в организации провокаций медиагруппу «Патриот».

Связи с изданиями медиагруппы «Патриот» и главой ее попечительского совета Евгением Пригожиным Мангушев опроверг. Как и тот факт, что на места приезжали журналисты ФАН. При этом он отметил, что был бы не против получить подобный опыт.

«История о том, что я работал на Пригожина, к сожалению, не соответствует действительности. Конечно, в моей бурной биографии был период, когда я взаимодействовал с его структурами и работал по его структурам, но это было достаточно давно, еще до войны (на Украине. — Прим. ФАН). И если бы его люди предложили поработать против оппозиции, я, скорее всего, согласился бы. Никакой проблемы здесь тоже бы не было».

«Новая газета» заметает следы

Учитывая тот факт, что Мангушева в редакции издания хорошо знали, крайне маловероятно, что Коротков не был в курсе, по чьему заказу на самом деле политтехнолог отрабатывает Соболь. После появления скандальной статьи в «Новой газете», где Игоря «назначили демиургом московской кампании», он пришел в замешательство. Однако решил выждать пару дней, чтобы Алексей Полухин или заместитель главреда Сергей Соколов, известный как Михалыч, сами вышли на связь и прояснили странную ситуацию, тем более, что у них есть его личный номер.

«Возможно, редакции нужно было срочно сделать какую-то «заказуху», сроки поджимали, и они нашли первого попавшегося известного им лично политтехнолога, хоть как-то связанного с Донбассом, потому что мы знаем, что Пригожина обвиняют, будто у него там пять дивизий ЧВК, или как-то связанного с патриотической повесткой. Это достаточно тупая история, но они почему-то остановили свой выбор на мне. У меня возникает основной вопрос: почему, зная, что я свой, и я достаточно в курсе теневой жизни редакции, они начали меня мочить?».

Мангушев предположил, что таким образом «Новая газета» хотела скрыть сотрудничество с ним, так как он стал «слишком токсичным» для издания. Версия действительно имеет право на существование, потому что крайне странно, что Коротков поднял избирательную тему спустя три месяца после самих выборов. Сама тема просто потеряла актуальность и значимость, а значит, цель этого «расследования» — ударить по одному из его фигурантов.

Мы привели лишь первую часть интервью ФАН с политтехнологом Игорем Мангушевым, которого в своем расследовании подставил спецкор «Новой газеты» Денис Коротков. Из него стало ясно, Коротков действительно беседовал с Мангушевым по теме выборов в Мосгордуму, а Игорь подтвердил, что он действительно работал против Соболь. Вот только делал он это по заказу редакции «Новой газеты», а не медиагруппы «Патриот», как утверждал Коротков.

В следующей части интервью Мангушев расскажет подробности того, как именно он отрабатывал Любовь Соболь для своих заказчиков. Кроме того, будут опубликованы документы, предоставленные Игорем и доказывающие его слова.