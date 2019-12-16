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Число погибших во время землетрясения на Филиппинах возросло до трех

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Число погибших во время землетрясения на Филиппинах возросло до трех

Манила, 16 декабря. В результате землетрясения, которое произошло в воскресенье на Филиппинах, погибли три человека. На данный момент экстренные службы продолжают искать пострадавших людей под завалами.

По предварительной информации, под обломками зданий может находиться 10-15 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее местные филиппинские СМИ сообщили о, по крайней мере, 37 пострадавших. По данным местной полиции, речь идет о гражданах, находившихся в провинции Давао Дель Сур. В результате землетрясения в регионе наблюдались перебои с электричеством, повреждения получили несколько зданий. Также СМИ сообщили о гибели одного ребенка. По данным Газеты.Ru, на шестилетнюю девочку упала стена.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло на Филиппинах 15 декабря в 06:11 (09:11 по московскому времени). Эпицентр находился на глубине 28,2 километра в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай.

Источник: РИА Новости
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