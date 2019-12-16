В Госдуме предложили расселять аварийные дома по льготной ипотеке

Москва, 16 декабря. В Госдуме предложили переселять проживающих в аварийных и ветхих домах граждан за счет льготной ипотеки со ставкой не более 3% и уплатой первого взноса за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. С предложением внести соответствующие поправки в законопроект правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» к вице-премьеру РФ Виталию Мутко обратился член комитета Госдумы по бюджету Дмитрий Юрков.

Автор поправки отмечает, что в аварийных домах главным образом живут малоимущие россияне, поэтом массовое предоставление ипотечных кредитов на общих условиях таким гражданам исключено.

Но ситуация могла бы измениться, если бы «обязательства по внесению первоначального взноса», а также «значительной части периодических платежей» взял на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. При этом годовая ставка по ипотечным кредитам для малоимущих граждан не должна превышать 3%. Кроме того, в Госдуме предложили ограничить расходы на ипотеку таким образом, чтобы на семью после уплаты ежемесячного взноса оставалось не менее двух прожиточных минимумов.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — пояснил газете «Известия» Дмитрий Юрков.

О готовности поддержать инициативу уже заявили в ЛДПР и «Справедливой России». В КПРФ предложили более внимательно изучить предложение, выразив сомнение в том, что у граждан есть деньги на ипотеку.

В секретариате Мутко изданию рассказали, что законопроект, к которому предложена поправка, в скором времени будет рассмотрен во втором чтении. Пока он прорабатывается профильным комитетом.