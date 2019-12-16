Россия вошла в тройку самых влиятельных стран мира

Вашингтон, 16 декабря. Американский новостной журнал U.S.News опубликовал рейтинг самых влиятельных в мире стран по итогам уходящего года. В тройке лидеров оказались США, Россия и Китай.

Основными критериями отбора стала экономика страны, влияние на внешней политической арене, военная мощь, лидерство и участие во различных альянсах. Список составлялся специалистами BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, сообщают «Известия».

Так, по мнению авторов, первое место в рейтинге занимает Америка, экономику и военный бюджет которой эксперты высоко оценили. Второе место занимает Россия, а третью позицию – Китай. Десятку закрывает Южная Корея, Саудовская Аравия и Израиль. В самом низу рейтинга, на 30-й позиции, находится Бразилия.

Самым меньшим влиянием в мире, по мнению экспертов, владеют Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Напомним, ранее эксперты журнала The National Interest составили топ-5 самых мощных Военно-морских флотов в мире, поместив Россию в середину списка. На первом месте оказались Военно-морские силы США. Автор материала отмечает, что Соединенные Штаты имеют больше кораблей, чем любая другая страна мира.

ВМФ России занял третье место, сразу после флота Китая. РФ традиционно считается сухопутной державой, но Россия унаследовала большую часть советского флота, постепенно модернизирует старые и вводит в строй новые корабли, подчеркивает автор материала.

На данный момент в составе ВМФ России имеется 79 крупных кораблей, в том числе 52 подводные лодки, 13 эсминцев, пять крейсеров и один авианосец.