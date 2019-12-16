Угрозы Эрдогана закрыть военные базы в Турции прокомментировали в Пентагоне

Вашингтон, 16 декабря. Министерство обороны США прокомментировало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пригрозившего закрыть американские базы на территории страны в ответ на санкции Америки.

«Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции…», – прокомментировали в Пентагоне.

При этом в оборонном ведомстве США отметили, что прилагают усилия для сохранения этих отношений, «поощряя Турцию к более конструктивной политике по С-400 и Сирии», сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Эрдоган не исключил возможность закрытие баз «Инджирлик» и «Кюреджик». Напряженность в отношениях Турции и США возникла на фоне решения Анкары закупить у России зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». Белый дом неоднократно высказывался против этой сделки. Более того, президент США Дональд Трамп и другие политики высказывались в пользу санкций в отношении Турции, если поставки ЗРС С-400 все же будут осуществлены. Однако турецкая сторона проявила твердость в этом вопросе.

Кроме того, ранее Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев при колонизации Америки.