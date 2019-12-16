Стало известно, сколько тратят на еду жители России и Европы

Москва, 16 декабря. Россияне тратят на покупку продуктов питания, включая безалкогольные напитки, 30,2% своего бюджета. Такие данные приводятся в исследовании агентства РИА Рейтинг.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», — говорится в релизе.

По итогам 2018 года показатель снизился в России на 1 процентный пункт. В Люксембурге на еду приходится 8,4% расходов семей, в Нидерландах и Великобритании — по 10,6%, в Ирландии — 11,5%, в Финляндии — 11,7%.

На Украине показатель составляет 50%, внизу списка также оказались Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). В Черногории и Хорватии на еду тратят чуть меньше, чем в России — 29,7% и 28,2% соответственно.

Исследование проводилось по заказу РИА Новости. Эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Учитывались данные национальных статистических служб и анализировались бюджеты домохозяйств. Информация о расходах на питание и безалкогольные напитки приведена для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.

Эксперты также изучили, сколько жители разных стран тратят на табачные изделия и алкогольные напитки. В результате выяснилось, что самую низкую долю расходов на подобные товары (не более 1,6% потребительских расходов) имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В Румынии, Болгарии и Сербии доля расходов на «вредные привычки» наиболее высока — 8,2%,5% и 4,9% соответственно. Россия занимает 25-е место с показателем в 3%. Почти такую же долю своих доходов тратят на «вредные привычки» жители Белоруссии, Хорватии, Чехии, Словакии и Нидерландов.

По расходам домохозяйств на кафе, рестораны и отели лидируют Швейцария (11%), Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Внизу списка оказались жителей Румынии и Молдавии — по 1,9%. Российские семьи тратят на отели и общепит 3,5% своего бюджета.

На досуг и культуру больше всего тратят в Швеции (18,7%), Великобритании (13%) и Австрии (11,5%). В России доля расходов на досуг и культуру составляет 7,7%. Самым низким оказался показатель в Молдавии — 1,5%, Северной Македонии и в Казахстане — по 1,8%.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России больше всего на продукты питания расходуют жители Ингушетии (57,9%) и Дагестане (53,8%), меньше всего — Татарстана (21,8%) и Москвы (24,5%).