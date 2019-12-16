Депутат из Сахалина назвал недопустимой передачу Курильского архипелага Японии

Южно-Сахалинск, 16 декабря. Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал недопустимой риторику о передаче Японии Курильских островов, где наша страна самостоятельно развивает экономику и инфраструктуру.

По словам Козлова, депутаты неоднократно говорили о невозможности выставления Японией требования передачи Токио Курильского архипелага, поскольку он ее является «исконной территорией».

«Считаю, подобного рода риторика не имеет места быть. Со своей стороны, Япония не имеет права требовать Курильские острова у России. Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаем огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям», – прокомментировал Максим Козлов РИА Новости.

При это он отметил, что РФ на сегодняшний день действительно рассматривает вопросы о перспективах дальнейшего сотрудничества с Японией на Курилах.

Напомним, ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио при ведении переговоров с Москвой следует обозначить весь Курильский архипелаг как свой. По его мнению, так можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

Призывы объявить Курильские острова территорией Японии в Госдуме РФ расценили как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Позже заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что никаких разговоров по возврату Курильских островов быть не может.