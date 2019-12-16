Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Киев, 16 декабря. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко заявил, что жители Украины знают русский язык лучше россиян. Мнением парламентарий поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

Политик прокомментировал закон о госязыке, согласно которому использование исключительно украинского языка предусматривается практически во всех сферах жизни. Павленко считает, что норма несет в себе элемент «разъединения» страны. Языковое разнообразие, по мнению парламентария, может усилить государство.

«Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России», — сказал Павленко, призвав Украину использовать свои преимущества, а не ослаблять себя.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписал в середине мая занимавший в то время пост президента Украины Петр Порошенко. Действующий глава государства Владимир Зеленский заявлял о планах провести тщательный анализ нормы на предмет соответствия конституции. По его словам, закон приняли «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

В начале декабря депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внес в Верховную раду Украины законопроект об отмене закона о госязыке, сообщила «Газета.ру». По словам парламентария, действующий в стране закон не имеет ничего общего с развитием и защитой украинского языка и направлен на дискриминацию людей, которые являются носителями других языков, в том числе русского.