Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Флагманы от Xiaomi поступили в продажу в России

186
0 Оставить комментарий

Флагманы от Xiaomi поступили в продажу в России

Москва, 16 декабря. Китайская компания Xiaomi запустила в продажу на российских рынках свою флагманскую модель смартфона. Mi Note 10 и Note 10 Pro получили основную камеру с первой в мире матрицей на 108 мегапикселей.

Так, смартфон Mi Note 10, имеющий 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, будет стоить около 39 990 рублей. Более передовая модель Note 10 Pro с 8 гигабайтами оперативной и 245 ГБ встроенной памяти обойдется дороже, в 44 990 рублей, говорится на сайте компании.

Однако главной особенностью смартфона все-таки являются камеры, которых в устройстве пять. Телефон получил дисплей в 6,47 дюйма. Отпечаток пальца встроен напрямую в экран, а сам флагман оборудован аккумулятором на 5260 мАч и быстрой зарядкой. Устройства будут доступны в трех цветах: «Изумрудный зеленый», «Арктический белый» и «Полночный черный».

Ранее эксперты сообщили, что жители России в 2019 году потратили больше денег на покупку смартфонов, чем в прошлом году. Россияне предпочитают покупать более производительные и технически совершенные модели, которые будут оставаться актуальными в ближайшие несколько лет. По их данным, продажи смартфонов ценой выше 50 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом выросли более чем на четверть.

Источник: mi.com
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров