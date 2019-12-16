Флагманы от Xiaomi поступили в продажу в России

Москва, 16 декабря. Китайская компания Xiaomi запустила в продажу на российских рынках свою флагманскую модель смартфона. Mi Note 10 и Note 10 Pro получили основную камеру с первой в мире матрицей на 108 мегапикселей.

Так, смартфон Mi Note 10, имеющий 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, будет стоить около 39 990 рублей. Более передовая модель Note 10 Pro с 8 гигабайтами оперативной и 245 ГБ встроенной памяти обойдется дороже, в 44 990 рублей, говорится на сайте компании.

Однако главной особенностью смартфона все-таки являются камеры, которых в устройстве пять. Телефон получил дисплей в 6,47 дюйма. Отпечаток пальца встроен напрямую в экран, а сам флагман оборудован аккумулятором на 5260 мАч и быстрой зарядкой. Устройства будут доступны в трех цветах: «Изумрудный зеленый», «Арктический белый» и «Полночный черный».

Ранее эксперты сообщили, что жители России в 2019 году потратили больше денег на покупку смартфонов, чем в прошлом году. Россияне предпочитают покупать более производительные и технически совершенные модели, которые будут оставаться актуальными в ближайшие несколько лет. По их данным, продажи смартфонов ценой выше 50 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом выросли более чем на четверть.