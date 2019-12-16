В результате землетрясения на Филиппинах пострадали 37 человек

Манила, 16 декабря. По меньшей мере 37 человек пострадали из-за землетрясения магнитудой 6,8 на Филиппинах. Об этом сообщила газета Manila Bulletin.

По данным местной полиции, пострадали находившиеся в провинции Давао Дель Сур люди. В результате землетрясения в регионе наблюдались перебои с электричеством, повреждения получили несколько зданий.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах в воскресенье. Подземные толчки зафиксированы в 06.11 по времени UTC (09.11 по Москве). Эпицентр землетрясения находился на глубине 28,2 километра в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в результате землетрясения на Филиппинах погибла шестилетняя девочка. По данным местных властей, на ребенка обрушилась стена.