Астролог рассказала, как знакам зодиака следует одеваться в новом году

Москва, 16 декабря. Астролог Вера Хубелашвили дала разным знакам зодиака советы по выборы одежды в новом году, чтобы они могли получить «благосклонность» от символа Нового года — Белой Крысы.

Льву, овну и стрельцу астролог рекомендует иметь в одежде позолоченные элементы. Они помогут огненным знакам добиться финансового успеха.

«В одежде обязательно должно быть удобно, в украшениях не должно быть тривиальной скромности. Эти знаки привыкли быть лидерами, любят быть заметными. Крыса будет приветствовать их подход к самовыражению», — подчеркнула Хубелашвили.

Винтажную моду, скромную одежду и наряды ручной работы астролог посоветовала земным знакам — тельцам, козерогам и девам. По словам Хубелашвили, они будут радовать крысу простотой, элегантностью, сдержанными нарядами и скромностью. В украшениях астролог рекомендует отдавать предпочтение золоту, а не серебру.

Близнецам, весам и водолеям Хубелашвили советует выделяться нестандартными аксессуарами.

«Эти знаки должны выделять себя интересными, нестандартными аксессуарами. Это могут быть эксклюзивные поделки, украшения для волос, ремни, повязки. Из одежды я бы порекомендовала что-то блестящее», — отметила Хубелашвили в интервью радио Sputnik.

Водным знакам (рыбам, раку и скорпиону) астролог посоветовала воздержаться от бесформенной одежды в пользу обтягивающих элементов и материалов. Также Хубелашвили рекомендовала им носить обувь на каблуках, которая будет подчеркивать сексуальность. Украшения, по ее словам, должны быть изысканными, но необязательно дорогими.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Роспотребнадзор рассказал о несущих риск здоровью «новогодних» продуктах. Эксперты предупредили, что не следует есть плохо обработанные и сырые блюда, например, немытые овощи и мороженную рыбу-строганину.