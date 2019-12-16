Астролог рассказала, как знакам зодиака следует одеваться в новом году

Москва, 16 декабря. Астролог Вера Хубелашвили дала разным знакам зодиака советы по выборы одежды в новом году, чтобы они могли получить «благосклонность» от символа Нового года — Белой Крысы.
Льву, овну и стрельцу астролог рекомендует иметь в одежде позолоченные элементы. Они помогут огненным знакам добиться финансового успеха.
«В одежде обязательно должно быть удобно, в украшениях не должно быть тривиальной скромности. Эти знаки привыкли быть лидерами, любят быть заметными. Крыса будет приветствовать их подход к самовыражению», — подчеркнула Хубелашвили.
Винтажную моду, скромную одежду и наряды ручной работы астролог посоветовала земным знакам — тельцам, козерогам и девам. По словам Хубелашвили, они будут радовать крысу простотой, элегантностью, сдержанными нарядами и скромностью. В украшениях астролог рекомендует отдавать предпочтение золоту, а не серебру.
Близнецам, весам и водолеям Хубелашвили советует выделяться нестандартными аксессуарами.
«Эти знаки должны выделять себя интересными, нестандартными аксессуарами. Это могут быть эксклюзивные поделки, украшения для волос, ремни, повязки. Из одежды я бы порекомендовала что-то блестящее», — отметила Хубелашвили в интервью радио Sputnik.
Водным знакам (рыбам, раку и скорпиону) астролог посоветовала воздержаться от бесформенной одежды в пользу обтягивающих элементов и материалов. Также Хубелашвили рекомендовала им носить обувь на каблуках, которая будет подчеркивать сексуальность. Украшения, по ее словам, должны быть изысканными, но необязательно дорогими.
Ранее «Газета.ру» сообщила, что Роспотребнадзор рассказал о несущих риск здоровью «новогодних» продуктах. Эксперты предупредили, что не следует есть плохо обработанные и сырые блюда, например, немытые овощи и мороженную рыбу-строганину.