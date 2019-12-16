Мужчина напал с ножом на полицейских в Австралии

Сидней, 16 декабря. На западе города Мельбурн, расположенном в Австралии, мужчина с ножом напал на полицейских. Стражи правопорядка нейтрализовали преступника, причинив тяжелые ранения.

Около 07:30 (23:30 по московскому времени) офицеры полиции прибыли на место происшествия по тревожному сигналу о нападении на женщину. Во время ареста злоумышленник достал нож, в ответ на что правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие и перцовый баллончик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Нападавший получил серьезные ранения и был экстренно доставлен в больницу, но скончался. В настоящее время инцидент, а также действия полицейских, расследуются.

Напомним, ранее в торговом центре Cumberland в округе Кобб штата Джорджия, США была открыта стрельба. Местные органы правопорядка сообщили об одном пострадавшем.