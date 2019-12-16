Эстонский министр назвал новую главу кабмина Финляндии «бывшей продавщицей»

Таллин, 16 декабря. Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), глава МВД страны Март Хельме критически отозвался о назначении главой кабмина Финляндии 34-летней Санны Марин. Мнением министр поделился в эфире радиостанции TRE Raadio.

По словам политика, от произошедшего в Финляндии «волосы встают дыбом». Хельме напомнил высказывание Владимира Ленина, о том, что «любая кухарка может стать министром» и отметил, что в данном случае главой кабмина Финляндии стала «бывшая продавщица».

«А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», — прокомментировал назначение Марин Хельме.

Министр выразил сомнения по поводу способности нового правительства Финляндии отстоять государственные интересы. Хельме считает, что следующим премьер-министром страны станет лидер идеологически родственной эстонской EKRE оппозиционной партии «Истинные финны» Юсси Халла-Ахо.

В минувший вторник парламент Финляндии одобрил кандидатуру премьер-министра Санны Марин. Ранее она занимала пост министра транспорта и связи, сообщила газета «Известия». Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.

В настоящее время пять правящих партий Финляндии возглавляют женщины. Лидером «Центристов» стала 32-летняя Катри Кулмуни, председателем «Зеленых» — 34-летняя Мария Охисало, 32-летняя Ли Андерссон руководит Союзом левых сил, а 55-летняя Анна-Мая Хенрикссон — Шведской народной партией. В новом правительстве Финляндии 12 из 19 министерских постов занимают женщины.

Женщины также возглавляют правительства всех Северных стран, за исключением Швеции.