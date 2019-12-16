Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

Москва, 16 декабря. На минувших выходных новый фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» возглавил российский прокат. Кинокартина собрала за четыре дня 372,3 млн рублей, обойдя по популярности зарубежные фильмы.

Премьера фильма Ильи Куликова состоялась 12 декабря. По сюжету комедии, в канун Нового года сотрудники отдела полиции Барвихи хотят отметить праздник загородом в компании старых друзей. Однако их планы срывает ограбление крупного ювелирного предприятия. Полицейские спешат как можно скорее раскрыть дело, чтобы «спасти» Новый год. Главные роли в фильме сыграли Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина, сообщает ТАСС.

Вторым по популярности в российском прокате стала кинокартина американского режиссера Джейка Кэздана «Джуманджи: Новый уровень», собравшая собравший 366,7 млн рублей. Тройку лидеров по кассовым сборам закрывает мультфильм «Холодное сердце 2», собравший на сегодняшний день 175,5 млн рублей.

Напомним, ранее ведущий кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших кинокартин уходящего года. В его список вошли работы Тарантино и Скорсезе, кинолента Греты Гервиг и два французских фильма.

Лидером, по мнению Маккарти, является фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, которое эксперт охарактеризовал как «любовное письмо» режиссера голливудскому прошлому. На второй позиции идет криминальный триллер «Неограненные драгоценности», где кинокритик оценил игру Адама Сэндлера. Тройку The Hollywood Reporter закрывает фильм «Маленькие женщины».